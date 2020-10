ERSU – Borse di studio 2020/21: elenco partecipanti e scadenze

ERSU 2020/2021: pubblicata la lista dei partecipanti al bando di concorso per l'attribuzione di borse di studio. Sarà possibile effettuare rettifiche e integrazioni.

L’ERSU, in data 8 ottobre 2020, ha pubblicato l’elenco dei partecipanti al bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio per l’anno accademico 2020/2021. L’elenco dei partecipanti è suddiviso in primi anni ed anni successivi ed i nominativi degli studenti sono sostituiti con il numero di pratica in ordine crescente. La lista permetterà anche di capire se lo studente è risultato idoneo o se dovrà integrare/rettificare documentazione(reddito Isee, corso di laurea, crediti..). Qualunque studente che non si trovasse in lista dovrà contattare l’ufficio assegnazione.

Procedura da seguire per integrare la documentazione

1) Accedere nella pagina personale del portale studenti ed utilizzare l’apposita applicazione predisposta per le rettifiche.

2) Compilare i campi obbligatori del form a partire dalle ore 9:00 del 9 ottobre 2020.

3) Confermare i dati inseriti, generare OTP e attendere SMS con codice per la validazione degli stessi.

ATTENZIONE: il codice OTP sarà inviato al numero di cellulare indicato in fase di registrazione al portale.

4) Validare i dati inseriti nella richiesta benefici, inserendo nell’apposito campo (entro 60 minuti dalla ricezione) il codice OTP ricevuto via SMS.

Sarà possibile compilare online il modulo di rettifica/integrazione dati e la validazione della stessa con codice OTP dalle ore 9:00 del 9 ottobre alle ore 14:00 del 19 ottobre 2020.

Scaduto tale termine non sarà più possibile apportare modifiche ai dati autocertificati.

ATTENZIONE: Gli studenti che, entro i termini previsti di presentazione del citato modulo, non avranno fornito i chiarimenti richiesti o non avranno sanato le irregolarità rilevate, determinanti ai fini della formulazione delle successive graduatorie, saranno esclusi dal concorso (non è previsto alcun ravvedimento).

ERSU-Catania-elenco-partecipanti-2020-primi-anni

ERSU-Catania-elenco-partecipanti-2020-successivi