Coronavirus in Italia: superati i 5 mila positivi in un giorno

In Italia quasi mille contagiati in più in 24 ore rispetto ai dati di ieri. In Lombardia si tornano a sfiorare i 1000 casi giornalieri.

Quasi 1000 nuovi casi rispetto a ieri (e 28 decessi a fronte di circa 140 mila tamponi. Sono i dati del bollettino di venerdì 9 ottobre nell’aggiornamento quotidiano pubblicato dal Ministero della Salute, che per la giornata di oggi segna +5.372 positivi.

L’incremento maggiore si verifica in Lombardia, che torna a sfiorare il migliaio di nuovi positivi (+983 nella giornata di oggi). Numeri preoccupantemente alti anche in Campania, seconda per contagi con 769 nuovi casi, mentre il governatore De Luca dichiara che con 1000 contagi e meno di 200 guariti è pronto a chiudere la regione. Terza regione per numero di casi, infine, il Veneto (+595), incluso insieme ad altre tre regioni tra le zone rosse italiane per la Svizzera.

In generale, il numero di contagi in Italia tra le regioni è sempre sopra il centinaio, con poche eccezioni quali le Marche, le Province autonome di Trento e Bolzano, Calabria, Valle d’Aosta, Basilicata e Molise. La Sicilia, infine, registra oltre 200 contagi anche oggi, con picchi nelle province di Catania e Palermo.

Quanto al numero di ricoveri, su 70.010 attualmente positivi, 4.086 pazienti si trovano ricoverati in ospedale con sintomi e, di questi, 387 in terapia intensiva. I restanti sono in isolamento domiciliare.