Coronavirus Sicilia, oggi +259 contagi: i dati provincia per provincia

Coronavirus in Sicilia: Catania rimane la provincia col numero dei contagi più alto. I dati dell'ultimo bollettino del Ministero della Salute.

Coronavirus in Sicilia: continua a crescere, seppur non troppo velocemente, il numero dei contagi. Secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore si è registrato un incremento di 259 nuovi positivi per un totale di 8.479 dall’inizio dell’epidemia. Il numero degli attuali positivi fa registrare un + 147 per un totale di 3.696 attuali positivi.

Per quanto riguarda i decessi, oggi si contano altre 3 vittime. Il numero di guariti resta, invece, alto con un +147. Anche oggi, la provincia col numero più alto di contagi è quella di Palermo, seguita da quella di Catania. Di seguito, i dati provincia per provincia.

I dati delle province: crescono i contagi a Catania