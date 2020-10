Catania, alunno positivo all’Istituto Nautico “Duca degli Abruzzi”

Registrato un caso di positività all'Istituto Nautico "Duca degli Abruzzi" di Catania. Alunni e docenti in isolamento domiciliare.

È stato disposto isolamento domiciliare e conseguente fruizione delle attività didattiche a distanza per una classe dell’istituto “Duca degli Abruzzi” di Catania, in seguito ad una nota inviata in serata dall’Asp di Catania alla struttura scolastica: gli esiti dei tamponi hanno riportato un caso di positività al Covid-19 all’interno dell’istituto.

I compagni di classe del ragazzo sono stati opportunamente avvisati attraverso “Gsuiteclassroom” e lo stesso protocollo di isolamento domiciliare è stato disposto anche per i docenti del consiglio di classe.

I professori che, invece, non sono entrati in contatto diretto con l’alunno positivo potranno continuare le loro attività professionali nel rispetto delle norme igienico-sanitarie atte a contenere il rischio epidemiologico: “Abbiamo espletato tutte le procedure previste – rassicura la dirigente Morsellino – stiamo sanificando l’aula e avvisato studenti e insegnanti interessati. Dobbiamo pensare che per l’intero anno convivremo con questo problema e lavoriamo sistematicamente per evitare ogni tipo di allarmismo. La scuola non si ferma e noi stiamo affrontando il tutto con la giusta serenità e coscienza”.