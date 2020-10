CALCIO CATANIA – Mercato, arriva il portiere Confente dal Chievo Verona

Colpo a sorpresa: arriva l'estremo difensore Alessandro Confente, in prestito dalla società scaligera, in seguito all'infortunio di Santurro.

Colpo last minute per la società di via Magenta che sta per ufficializzare l’estremo difensore Alessandro Confente, in arrivo in prestito dal Chievo Verona. È stata la stessa società di Serie B a confermare l’indiscrezione di mercato, con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale:

“L’A.C. ChievoVerona comunica di aver ceduto al Calcio Catania a titolo temporaneo fino al 30/06/2021 le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Confente“.

Confente arriva un po’ a sorpresa, data la partenza di Jacopo Furlan (arrivato quest’oggi ad Empoli) e le conferme di Martinez e del neo acquisto, anch’esso in prestito, Santurro. Proprio quest’ultimo, in occasione del pareggio interno con la Paganese, ha riportato un infortunio di cui ancora non si conosce la reale entità.

La società rossazzurra, capitanata dal suo preparatore dei portiere Armando Pantanelli, ha così deciso di tornare sul mercato per assicurarsi l’estremo difensore del Chievo Verona.

Questo, invece, il comunicato stampa con l’annuncio della società etnea:

“Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’A.C. ChievoVerona il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Confente, nato a Soave (Verona) il 7 giugno 1998. Archiviata l’esperienza nel settore giovanile gialloblù, il portiere veneto ha indossato le maglie della Reggina nel 2018/19 e del Siena nella scorsa stagione, sommando complessivamente 61 presenze in Serie C (19 le gare concluse senza reti al passivo). Confente vanta due presenze in Nazionale Under 19“.