Sicilia, panifici chiusi di domenica? Trovato un accordo tra sindacati e la Regione

Imposta e rivista la chiusura domenicale per i panifici della Regione Siciliana. Ad emanare l'ordinanza di chiusura è stata la stessa Regione salvo poi fare un passo indietro grazie all'intervento del sindacato del settore, che ha rappresentato gli interessi dei piccoli commercianti che avrebbero visto agevolata la grande distribuzione.

È stato emanato un nuovo decreto regionale che impone il divieto di panificazione nella prima e terza domenica di ogni mese, in vigore dal 1° ottobre 2020 al 15 giugno 2021. Nella nota emanata da Assipan Sicilia – Confommercio Imprese per l’Italia si legge: “Il decreto emanato dall’Assessorato alle Attività Produttive dalla Regione Sicilia tiene in alta considerazione le complessità della comparto panario, nonché la necessità di garantire, attraverso la non panificazione nella giornata domenicale, il riposo, la salute ed il godimento dei diritti civili dei titolari delle imprese di panificazione e delle maestranze tutte”.

Saranno le amministrazioni comunali, tramite gli organi di vigilanza, a sorvegliare sulla corretta applicazione del decreto avendo titolo, nel caso di non osservanza, all’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 400; mentre in caso di recidiva il sindaco può ordinare la chiusura dell’attività per un periodo massimo di sette giorni.

Tuttavia la norma è stata dibattuta da Fippa (Federazione italiana panificatori, pasticceri e affini) e dall’assessore regionale Mimmo Turano che hanno trovato un accordo per la sua modifica, poiché il divieto, a detta dei rappresentanti dei panificatori, favorisce la grande distribuzione. Così, vista la crisi innescata dall’emergenza sanitaria e la volontà di venire incontro alle necessità del comparto, la Regione ha accolto le richieste della Fippa eliminando di fatto i divieti domenicali ma lasciano previsti quattro giorni di riposo al mese previsti dalla normativa.

Verrà dunque garantito il riposo settimanale agli esercizi commerciali che però non dovranno necessariamente farlo di domenica per due volte a settimana. Saranno i comuni a concordare con i panifici i giorni di chiusura prevista dall’ordinanza e a far rispettare gli stessi.