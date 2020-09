Reddito di Cittadinanza: denunciati “furbetti” in Sicilia, tra questi un mafioso

False attestazioni scoperte dai carabinieri di Viagrande per cinque residenti ad Aci Bonaccorsi. Tra questi anche un pluripregiudicato affiliato al clan Laudani.

Cinque persone sono state denunciate dai carabinieri di Viagrande per aver percepito illecitamente il Reddito di Cittadinanza.

Tra questi si annoverano un pluripregiudicato 58enne di Aci Bonaccorsi, già condannato per associazione di tipo mafioso, risultando affiliato al clan Laudani; un 76enne di Aci Bonaccorsi che, falsificando lo stato di famiglia, dove risulta anagraficamente convivente con altre cinque persone, ha dichiarato di essere l’unico componente del nucleo familiare riuscendo così a recepire, senza alcuna riduzione, sia la pensione che il reddito di cittadinanza; madre e figlia, di 80 e 56 anni, residenti anagraficamente ad Aci Bonaccorsi nello stesso appartamento, hanno dichiarato di abitarvi da sole ottenendo ognuna l’indennità ed infine anche una trentenne residente nella medesima cittadina di Aci Bonaccorsi in un nucleo familiare anagraficamente registrato come composto da 12 persone. Nell’autocertificazione la donna dichiarava soltanto 5 componenti del nucleo familiare, contando esclusivamente i figli minori, evitando di indicare gli altri sette.