Novità su Whatsapp: arrivano i messaggi che si autodistruggono

L'azienda sta sviluppando delle nuove funzioni che cambieranno il volto della famosa piattaforma di messaggistica istantanea, nonché lo stesso modo di fare conversazione. Si tratta delle funzioni "Multi-Device" ed "Expiring Messages".

WhatsApp, la nota piattaforma di messaggistica istantanea, continua ad aggiornare le funzionalità dell’applicazione con nuove funzioni. In particolare, le ultime importanti novità riguardano la possibilità di utilizzare l’applicazione in contemporanea su più dispositivi e, inoltre, verrà introdotta una funzionalità che permetterà agli utenti di inviare media programmati per l’autodistruzione.

Utilizzare lo stesso account su più dispositivi: funzione “Multi-Device”

La funzione “Multi-Device” consentirà agli utenti lo stesso account su 4 dispositivi diversi e senza la necessità che il telefono principale abbia la connessione dati attiva. Whatsapp Desktop potrà essere utilizzato anche quando il cellulare sarà spento. Inoltre, l’azienda sta già lavorando allo sviluppo di una nuova e moderna interfaccia per l’applicazione desktop.

Media che si autodistruggono: la nuova funzione “Expiring Messages”

Un’altra nuovissima funzionalità sarà quella relativa all’invio di media, che permetterà di programmarne l’autodistruzione una volta visualizzati dal destinatario.

La nuova funzione, denominata Expiring Messages (messaggi con scadenza) permetterà ad un utente di inviare immagini, gif o video impostandone la scadenza. Il media inviato scomparirà definitivamente dal telefono del destinatario nel momento in cui verrà chiusa la visualizzazione.

I media con scadenza avranno un aspetto diverso all’interno della chat, così da essere facilmente riconoscibili dai destinatari.