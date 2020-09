Catania, assalti a Tir e furti in casa: arrestate 13 persone [VIDEO]

Gli arresti sono stati eseguiti in due distinte operazioni e maggiori dettagli verranno forniti nel corso della mattinata in Questura.

Sgominate due bande di ladri dedite a furti in casa e assalti a Tir. La polizia a Catania ha arrestato 13 persone nell’ambito di due distinte operazioni, i cui dettagli verranno resi noti in mattinata a seguito di una conferenza stampa in Questura.

Gli Agenti della Squadra Mobile hanno eseguito 7 arresti in flagranza di reato, mentre altri 6 sono in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere

.