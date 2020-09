Coronavirus in Sicilia, si sfiorano i 100 nuovi casi: le province più colpite

In Sicilia sono 96 i nuovi casi di positivi al Coronavirus: la maggior parte sono stati riscontrati nelle province di Trapani e Palermo.

L’incremento dei casi positivi registrato nelle scorse 24 ore in Sicilia è pari a 96, distribuiti nelle varie province dell’isola ma con una netta prevalenza nell’area occidentale. Con i nuovi casi evidenziati, il totale dei contagiati in Sicilia è quindi di 2.043 persone, delle quali 173 risultano ricoverate in ospedale ma solo 14 in terapia intensiva. Sono invece oltre 1850 in isolamento domiciliare.

I dati delle province

Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi casi nell’isola, Palermo è la provincia che ha il maggior numero di positivi (26), seguito da Trapani con soli due casi in meno. In successione, sono presenti 15 nuovi casi a Catania, 9 a Siracusa, 8 sia a Messina che ad Agrigento, 4 a Ragusa e 2 a Enna.

Dall’inizio della pandemia sono stati 5.569 i casi in Sicilia, e i guariti sono oltre 3.200. Per quanto riguarda il numero dei casi in Italia, nelle scorse 24 ore si sono registrati 1.585 nuovi positivi e 13 decessi.