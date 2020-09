Ryanair lancia “offerte pazze”: voli a 5 euro anche da e per Catania

Ryanair ha messo in promozione numerosi voli per destinazioni nazionali. Con soli 5 euro, infatti, si potrà viaggiare in tutta Italia. Ecco le offerte da Catania.

La compagnia di linea low cost Ryanair ha avviato una campagna di voli a prezzi stracciati in tutta Italia. Con soli 5 euro (prezzo per la sola tratta d’andata, a cui bisogna aggiungere il costo del ritorno) è possibile, infatti, viaggiare nel Belpaese e raggiungere in modo economico le principali destinazioni nazionali.

Chi desidera approfittare della straordinaria offerta, però, deve affrettarsi, dato che i biglietti a 5 euro saranno prenotabili fino al prossimo 20 settembre. Acquistando un titolo di volo in promozione, si potrà viaggiare in Italia fino al 31 dicembre 2020.

Offerte anche da e per Catania

Sono disponibili voli in promozione anche da e per Catania. Si può volare fino a Catania con 5 euro da Bologna, da Milano Malpensa, da Cagliari, da Roma Fiumicino. Ecco, invece, le località da raggiungere a 5 euro da Catania: Bologna; Cagliari; Milano Malpensa; Venezia (Treviso); Roma Fiumicino; Venezia M.Polo.