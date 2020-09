PlayStation 5, via ai preordini: ecco quanto costerà

La tanto attesa PlayStation 5 uscirà sul mercato il prossimo novembre, ma da ieri la Sony ha svelato i suoi costi e in molti negozi è possibile procedere con il preordine.

Lo scorso 11 giugno, la Sony ha presentato la nuova console PlayStation 5, che sarà disponibile in due versioni: con o senza lettore Blu-Ray. Molti fan hanno atteso per tutta l’estate, con la speranza di conoscere i prezzi della nuova console Sony. Secondo le prime indiscrezioni estive, il prezzo della PS5 sarebbe stato sui 500 euro. La Sony, infatti, ha mantenuto le aspettative dei suoi fedelissimi clienti. Il modello più economico sarà quella senza lettore Blu-Ray, che costerà 399 euro. Per chi sceglierà il modello tradizionale con il lettore ottico, invece, dovrà pagare 100 euro in più: infatti questo modello costa ben 499 euro.

Molti negozi online e fisici, tra cui Amazon e Mediaworld, stanno già predisponendo in queste il preorder della PS5. Manca ormai poco all’uscita sul mercato della più amata console: il 19 novembre sarà disponibile in tutti i negozi. Dopo l’anteprima dello scorso 11 giugno, la PS5 si imporrà sul mercato con nuove caratteristiche che stravolgeranno il mondo del gaming: SSD velocissimo, memoria e scheda grafica altamente competitive ad altre case come l’XBOX.

Una delle novità attese è il nuovo servizio PlayStation Plus Collection. Esso sarà incluso con l’abbonamento a pagamento PS Plus e permetterà agli utenti di giocare gratuitamente con alcuni titoli PS4. I titoli che si conosco al momento sono: God of War, Bloodborne, Uncharted 4, Ratchet & Clank, Days Gone, Untile Dawn, inFAMOUS: Second Son, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Persona 5, Monster Hunter World, Final Fantasy XV, Fallaout 4, Mortal Kombat X, Detroit: Become Human, Battlefield 1, Batman: Arkham Knight e Resident Evil 7. L’abbonamento PlayStation Plus al momento costa di listino 59,99.