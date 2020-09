Coronavirus, dall’Italia un test super veloce: esito in 12 minuti

Coronavirus: dall'Italia in arrivo un nuovo test per diagnosticare la positività da Covid in tempi record. Ecco di cosa si tratta.

La ricerca continua a fare passi in avanti per velocizzare i tempi di attesta dei test. È in arrivo un nuovo test che è in grado di fornire il risultato di positività o di negatività di un paziente in tempi davvero record. Meno tempo, più si alza la percentuale di poter contrastare in anticipo il virus, prima di contagiare altre persone o di creare addirittura dei focolai.

Si tratta di una strumentazione molto facile da trasportare che, quindi, permetterà di praticare il test ovunque senza alcuno ingombro.

Come funziona

Bastano, infatti, solo dodici minuti. Il test, inoltre, potrà fornire informazioni sulla carica virale presente nel paziente. In questo modo sarà possibile isolare i pazienti più a rischio e più infettivi. Bisogna ricordare che i test antigenici non rintracciano la componente genetica del virus, ma si limitano a individuare la presenza dell’antigene che diagnostica un’eventuale infezione, rintracciando le proteine specifiche del virus.

Basterà usare il tampone nasofaringeo o il test sierologico, che dopo aver eseguito il prelievo sul paziente, sarà inserito nella piattaforma AFfias. Tale piattaforma, in caso di positivà, lo segnalerà al medico con una luce fluorescente.

Velocità assicurata non solo per i risultati, ma anche sulla possibilità di analizzare più prelievi contemporaneamente: la nuova piattaforma sarà in grado di analizzare ben tre test contemporaneamente. Il programma potrà rilevare anche gli anticorpi IgM e IgG.