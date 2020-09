Meteo Sicilia, si avvicina ciclone tropicale: raffiche di vento fino a 120 km/h

Il violento fenomeno, tipico delle aree tropicali che registrano zone di bassa pressione, potrebbe interessare anche parte dell'isola.

Un raro sistema tropicale sta per formarsi sulla Ionio. Il fenomeno determinerà un importante aumento dei venti, che potrebbero superare i 100 km/h.

È un TLC, o meglio Tropical Like Cyclone, come spiegato dagli esperti di 3b Meteo. Si tratterebbe cioè di un ciclone tropicale che ha delle caratteristiche simili a quelli che sono soliti formarsi in altre zone, come Atlantico e Pacifico.

Tra la giornata di oggi e domani, giovedì 17 settembre, le coste di Puglia, Calabria e Sicilia orientale saranno interessate dal ciclone tropicale: il fenomeno comporterà venti abbastanza forti che sfioreranno i 100 km/h. Il picco è previsto per giovedì, giorno in cui i venti potrebbero raggiungere i 120 km/h, con mare mosso e onde anche oltre gli 8 metri.

Il ciclone potrebbe essere accompagnato da abbondanti precipitazioni e violenti sistemi temporaleschi.