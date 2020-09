Coronavirus, i consigli dell’esperto: “Se possibile tenere le finestre aperte”

La scuola riapre ma il virus non è ancora stato debellato. Il primario del reparto di Malattie infettive del Policlinico di Palermo esprime la sua opinione in merito alla fine della pandemia ed al ritorno in classe.

Antonio Cascio, primario del reparto di Malattie infettive del Policlinico di Palermo, esprime la sua opinione su contagi presenti e futuri, oltre che indicare alcuni comportamenti da seguire a scuola. Secondo l’esperto apparso in video, il Coronavirus non risulterebbe affatto sconfitto.

“Il Coronavirus è tornato– ha affermato Cascio- e dobbiamo cercare di contenerlo”.

Cosa accadrà nei prossimi mesi? Secondo l’infettivologo è presto per ipotizzare la fine della pandemia. Antonio Cascio ha, infine, affrontato il tema della riapertura degli istituiti e fornito alcuni consigli preziosi

“Scuole? È necessario riaprirle ma è altrettanto indispensabile rispettare le regole e sanificare gli ambienti– ha precisato il primario-. E dove possibile consiglio sempre di tenere le finestre aperte”. Quest’ultimo consiglio varrebbe, tuttavia, per qualsiasi ambiente chiuso.