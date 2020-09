Supplenze in Sicilia, la Regione: “Saranno completate entro il 18 settembre”

È previsto un sostanzioso aumento dell'organico scolastico per il nuovo anno iniziato in questi giorni. A darne notizia è stato il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Stefano Suraniti, che ha spiegato gli interventi messi in campo a livello regionale per far fronte all'emergenza sanitaria e garantire la ripartenza delle lezioni in totale sicurezza.

Sì dà avvio al nuovo anno scolastico 2020/2021 con importanti novità e sul fronte dell’edilizia scolastica e sul fronte dell’arruolamento dei docenti. A darne comunicazione il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Stefano Suraniti, che ha fatto gli auguri a insegnanti, presidi e personale Ata “chiamati in questi mesi a realizzare un obiettivo comune: la gestione dell’emergenza dei primi mesi e soprattutto l’organizzazione per la ripresa delle attività didattiche in presenza e in sicurezza”.

Sempre in questi giorni è stata comunicata da parte degli Ambiti territoriali l’assegnazione delle risorse di organico aggiuntivo. Un investimento 154 di milioni di euro, che equivalgono a oltre 6.500 docenti in più. Tenendo in considerazione i posti in deroga per il personale Ata, i posti di deroga per i docenti di sostegno e i posti relativi all’organico aggiuntivo si tratta di un incremento rispetto all’anno scolastico precedente di oltre diecimila unità.

Inoltre sono stati disposti, come da provvedimento nazionale, interventi per edilizia leggera, l’acquisto di banchi monoposto e la locazione di spazi aggiuntivi da parte degli enti locali. Inoltre entro il 18 settembre è previsto il completamento delle operazioni di conferimento di supplenza nelle province siciliane, tramite l’uso delle nuove graduatorie provinciali.

Quest’anno il numero degli alunni ha visto una riduzione del 2.08% rispetto all’anno passato. Per il nuovo anno sono previsti 702.579 alunni suddivisi in 831 istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.