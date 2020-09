Pagamento pensioni ottobre 2020: le date per il ritiro

Pagamento pensioni ottobre 2020: ecco il calendario per ritirare nei Postamat o negli uffici postali.

Poste Italiane rende noto il nuovo calendario per il pagamento pensioni previsto per il mese di ottobre. Il nuovo calendario definisce anche le date per il pagamento in anticipo (negli ultimi giorni di settembre) e che seguirà sempre le norme igienico-sanitarie e anti-assembramenti.

L’anticipo di ottobre: come ritirare la pensione

A rendere note le date per richiedere il pagamento delle pensioni del mese di ottobre in anticipo è stato l’Istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps), definite dall’ordinanza del capo Dipartimento della Protezione civile. All’ordinanza segue anche il calendario degli anticipi di Poste italiane, redatto insieme al nuovo calendario di ottobre 2020.

Il pagamento in anticipo sarà possibile richiederlo a partire da venerdì 25 settembre, secondo due modalità. Infatti, per chi è in possesso di un libretto di Risparmio, un conto BancoPosta o una Postepay Evolution potrà richiedere il pagamento da remoto; mentre per chi è in possesso di carta Postamat, carta Risparmio o Postepay Evolution potrà prelevare in contanti dagli sportelli automatici di Postamat.

Pagamento pensioni ottobre 2020: il calendario di Poste Italiane

Per il ritiro anticipato delle proprie pensioni presso l’ufficio postale di riferimento si dovrà rispettare il calendario stilato da Poste Italiane, sulla base delle norme igienico-sanitarie in vigore e lo stato d’emergenza prorogata fino al 15 ottobre 2020.

Al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici postali e tutelare la salute e la sicurezza di lavoratori e clienti, per il ritiro delle pensioni si dovrà seguire l’ordine alfabetico. Il ritiro del pagamento delle pensioni partirà il 25 settembre 2020 e si suddividerà – secondo le predisposizioni dell’Inps – nel seguente modo:

Cognomi dalla A alla B: giovedì 25 settembre ;

; Cognomi dalla C alla D: venerdì 26 settembre ;

; Cognomi dalla E alla K: sabato 27 settembre ;

; Cognomi dalla L alla O: lunedì 29 settembre ;

; Cognomi dalla P alla R: martedì 30 settembre ;

; Cognomi dalla S alla Z: mercoledì 1° ottobre.

Sarà, invece, possibile ritirare la propria pensione in banca esclusivamente a partire dal 1° ottobre 2020.