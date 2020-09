Catania, ospedale San Marco assume: le figure richieste

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale un bando di concorso per quattro posti disponibili a tempo indeterminato presso l'ospedale San Marco di Catania. In articolo tutti i dettagli sulle mansioni ricercate.

Indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di operatore tecnico specializzato autista e autista di ambulanza a tempo indeterminato, presso l’azienda ospedaliero-universitaria policlinico G. Rodolico S. Marco di Catania.

Il concorso è stato pubblicato su la Gazzetta ufficiale con scadenza fissata per l’11 ottobre 2020. Le domande di ammissione alla procedura concorsuale, debitamente sottoscritte, devono essere inviate per vita telematica a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile nel sito internet dell’Azienda (www.policlinicovittorioemanuele.it – Sezione Concorsi), seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.

Requisiti per il concorso

Nell’avviso reperibile sul sito internet dell’azienda ospedaliera si rendono i noti i requisiti minimi di ammissione per i due posti vacanti nel profilo professionale di operatore tecnico specializzato come autista e per i due posti vacanti nel profilo professionale di operatore tecnico specializzato come autista di ambulanza del sistema di emergenza/urgenza.

Possono partecipare per ambo le mansioni coloro che:

hanno un’età minima di anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposto obbligatorio;

sono cittadini italiani, salvo le equiparazioni stabilite dalla legge, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o in possesso di uno dei requisiti trattati in art. 38, commi 1 e 3 bis del D.Lgs 156/2001 e s.m.i.;

idoneità fisica accertata dall’Azienda Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio.

Requisiti specifici per autista

L’assolvimento dell’obbligo scolastico;

cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private;

Titolo di patente di guida cat. B.

Requisiti specifici per autista di ambulanza

L’assolvimento dell’obbligo scolastico;

cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private;

titolo di patente di guida cat. C;

certificazione Corso BLSD (laici);

certificazione Prehospital Trauma Care (modulo base).

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti dal concorrente alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. Inoltre, non potranno accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni. L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato nella sezione “Concorsi e Avvisi” dell’Albo pretorio online del sito internet dell’azienda ospedaliera.

Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito internet dell’ospedale.