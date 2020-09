Meteo Sicilia, il maltempo non dà tregua: allerta gialla in alcune zone

Meteo Sicilia: anche domani allerta gialla su gran parte dell'Isola. La Protezione Civile ha pubblicato sul proprio sito un bollettino: ecco le previsioni.

Meteo Sicilia: non dà tregua il maltempo che, da qualche giorno, si è abbattuto sulla Sicilia. Nella giornata di oggi, si sono registrati diversi danni e si sono resi necessari oltre 50 interventi da parte dei Vigili del Fuoco in tutta la zona del Catanese. Tra le zone più colpite dal maltempo di questa mattina, c’è l’intera area metropolitana di Catania e alcuni paesi pedemontani.

Anche per la giornata di domani, martedì 15 settembre 2020, il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ha pubblicato un avviso di rischio idro-geologico, segnalando una criticità gialla in alcune zone dell’Isola. Mentre ieri a essere interessata dall’allerta “gialla” era tutta la Regione, per domani si prevede un rischio di temporali elevato in tutta l’Isola, tranne nella parte Sud-Orientale. Alleghiamo, di seguito, il bollettino della Protezione Civile: