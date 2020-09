Meteo Catania, tempesta di fulmini e tuoni: temporali nella giornata di lunedì

Temperature settembrine e tempesta di fulmini e tuoni: le previsioni meteo di questo inizio settimana a Catania.

Non cenna a placarsi il maltempo che sta colpendo, ormai da oltre 48 ore, la città di Catania. Sebbene non si siano registrate ingenti quantità di pioggia, soprattutto in alcune zone della città, non è passata inosservata la tempesta di fulmini e tuoni che ha illuminato il cielo alle pendici dell’Etna.

Anche per la giornata di oggi, lunedì 14 settembre, sono previsti temporali e forte vento lungo tutta la giornata. Soprattutto nelle prime ore della mattina, la quantità di pioggia sarà “nell’ordine dell’abbondante e consistente”, secondo le ultime previsioni del meteo.

Si registreranno, inoltre, venti oltre i 9 nodi con direzione Est-Nord-Est, con temperature che toccheranno punte di 28 gradi e il 91% di umidità. Previste schiarite nelle ultime ore del pomeriggio, con il sole che dovrebbe riaffacciarsi in maniera preponderante solo nella giornata di giovedì; previsto cielo coperto o poco nuvoloso nelle giornate di martedì 15 e mercoledì 16 settembre.