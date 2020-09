Meteo Sicilia, maltempo in arrivo: previsti rovesci e temporali

Meteo Sicilia che ancora non si libera del maltempo. Anche per la giornata di oggi, diramato livello di allerta gialla per temporali e rovesci su tutta l'Isola.

Ancora una giornata di maltempo sulla Sicilia, dove la Protezione civile ha diramato allerta gialla per rovesci o temporali su tutta la regione. Si tratta del secondo avviso consecutivo, dopo quello già diramato ieri. Per la giornata di oggi, il meteo Sicilia prevede precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderate.

Il maltempo è determinato dalla circolazione depressionaria, in lento spostamento dalla Sardegna verso Tunisia e Sicilia, e apporta generali condizioni di instabilità atmosferica su tutto il Sud, ma in particolare sull’Isola. Le zone più esposte, secondo quanto prevede il meteo Sicilia per la giornata di oggi, sono quelle settentrionali, dove insisteranno rovesci e temporali.

In particolare, le previsioni indicano maltempo per la giornata di oggi a partire dal primo pomeriggio, quando potrebbero intensificarsi i fenomeni temporaleschi nelle zone interne della Sicilia e in quelle settentrionali, con diminuzione dell’intensità delle precipitazioni in serata.

Condizioni meteo Sicilia più favorevoli, invece, per la giornata di domani, domenica 13 settembre, con precipitazioni assenti su buona parte dell’Isola e temporali isolati nelle zone interne.

I venti, invece, sono generalmente deboli, salvo rinforzi dai quadranti settentrionali al largo delle coste del Trapanese. Quanto alla situazione sui mari: mosso lo Stretto di Sicilia, poco mossi gli altri bacini.