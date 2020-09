Meteo Sicilia, arrivano rovesci e temporali: prevista allerta gialla

Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha dichiarato allerta gialla per la regione Sicilia: vortice ciclonico punta sulla regione.

Collocata nella situazione odierna tra Baleari e Sardegna, l’area di bassa pressione porterà instabilità sui settori occidentali della penisola italiana spostandosi progressivamente verso Levante: particolarmente interessate Sicilia, Piemonte e parte della regione Lombardia nella giornata di oggi, venerdì 11 settembre. Per il meteo Sicilia, infatti, la protezione civile ha dichiarato un livello di preallerta gialla su numerosi settori.

Meteo Sicilia: le previsioni del weekend

Il graduale spostamento della goccia fredda atlantica verso la regione Sicilia, innescherà nell’Isola un peggioramento delle condizioni meteo ad inziare dal settore occidentale, prossimo ad essere investito da un corposo flusso umido sud-occidentale in quota: rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento i fenomeni che avranno luogo nei settori prima menzionati. Inoltre, lo spostamento del vortice ciclonico verso il Canale di Sicilia, tra le giornate di sabato e domenica, determinerà maltempo sparso anche altrove. Per quanto concerne, invece, l’aspetto termico si attende un lieve calo delle temperature, le quali tenderanno a riportarsi in linea con la media climatica del periodo.

Al pomeriggio le condizioni climatiche del meteo Sicilia peggioreranno in modo non indifferente su gran parte del settore nord dell’Isola, con temporali in formazione sui rilievi annessi, in sconfinamento sulla costa tirrenica. Possibili fenomeni intensi localmente, specie in prossimità dei rilievi. Instabilità sparsa, anche di tipo temporalesca, su ennese, alto siracusano e nord etneo. Tendenza a maggiori schiarite sul settore meridionale. In serata situazione in miglioramento, ad eccezione di una residua instabilità sul settore tirrenico, prevalentemente nel messinese. Ad occidente, nuvolosità sparsa.

Alla luce di quanto riportato e sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse: è stata infatti dichiarata allerta gialla su gran parte dei settori siciliani.

Infine, venti deboli o localmente moderati di Libeccio. Brezza sull’alto versante ionico e sul messinese tirrenico. Mossi i bacini occidentali, poco mossi o calmi i restanti. Temperature in calo, specie sul settore occidentale e settentrionale.