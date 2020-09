Meteo Sicilia, in arrivo weekend “pazzo”: piogge e alte temperature

Un weekend di piogge, schiarite e temperature bollenti caratterizzerà la penultima settimana d'estate in Sicilia.

Si avvicina la fine della settimana: l’ultima di vacanza per gli studenti, che rientreranno a scuola di presenza dopo un lungo periodo di lockdown. Eppure, non vi sarà modo di celebrarla al meglio, probabilmente non sarà possibile nemmeno organizzare una ultima giornata al mare: è in arrivo, infatti, un matto weekend su tutta la Sicilia.

Piogge, schiarite, alte temperature: un tempo instabile che non lascerà posare l’ombrello ma neanche prendere l’ombrellone. Già da venerdì si potrà notare un brusco ritorno delle avvisaglie del maltempo che ha caratterizzato il weekend appena trascorso: fitti addensamenti e nuvole cariche di pioggia arriveranno, infatti, dalla Sardegna, portando il maltempo sull’Isola.

Tra sabato e domenica, invece, tornerà a colpire, a tutta forza, l’anticiclone africano. Si creerà, così, un clima di instabilità: le temperature si alzeranno, il cielo resterà coperto e, occasionalmente, potrebbero verificarsi temporali, anche di forte intensità, ovunque in tutta la Sicilia. Occhio al cielo e alle previsioni del tempo, dunque: per l’Isola è in arrivo un weekend davvero sorprendente.