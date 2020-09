UNICT – Graduatorie ripescaggio: quando saranno pubblicate

L'Università di Catania ha pubblicato le graduatorie degli ammessi per scorrimento, ma per chi non vi rientra c'è ancora il ripescaggio. Ecco quando sarà pubblicato.

Sono state pubblicate nella giornata di ieri dall’Università di Catania le graduatorie di scorrimento dei corsi di laurea a numero programmato locale. Gli ammessi in questa seconda fase dovranno confermare la propria immatricolazione accedendo al Portale Studenti entro il 18 settembre e completando la procedura online.

Per farlo, bisognerà seguire i seguenti step:

selezionare la voce “Immatricolazione”;

selezionare il “corso di studio di interesse”;

compilare i campi specificati;

inserire il Valore ISEE 2020;

stampare il modulo di versamento di 156 euro.

Pagamento quota fissa.

Dopo il 18 settembre, data ultima per immatricolarsi per gli studenti ammessi con scorrimento, tutti i posti non coperti saranno messi a disposizione per il ripescaggio, come comunicato dallo stesso ateneo. Si ricorda, infine, che le immatricolazione per i corsi a numero programmato nazionale seguono tempistiche diverse. Per esempio, per gli ammessi ai corsi di laurea in Professioni sanitarie, ci sarà tempo fino al 21 settembre per procedere alle prime immatricolazioni, cui seguiranno gli scorrimenti.