Graduatorie, Unict: “Errore tecnico, 100 e lode verranno ammessi”

Errore tecnico da parte dell'Università di Catania: gli studenti con 100 e lode verranno ammessi ai corsi di laurea dell'anno accademico 2020-21.

A seguito della pubblicazione delle graduatorie degli ammessi ai corsi di laurea a numero programmato locale per il nuovo anno accademico, sono state diverse le polemiche in merito ai parametri considerati per l’ammissione. A essere considerato quest’anno, infatti, è stato il voto conseguito alla maturità e l’età dei candidati.

Come segnalato, qualche giorno fa, da LiveUnict ci sono state delle incongruenze in merito al calcolo della lode per alcuni centisti. È quanto ha raccontato alla nostra redazione la madre di una studentessa, candidata per immatricolarsi nel corso di laurea in Biotecnologia a Catania ma esclusa malgrado la lode.

Dall’Università di Catania, arriva adesso una comunicazione ufficiale in merito all’errore: “Il mancato calcolo della lode – si legge in una nota – per alcuni dei centisti che avevano presentato domanda di ammissione al corso di laurea in Biotecnologie è stato dovuto a un mero errore tecnico riconducibile all’estrazione dei dati, di cui l’amministrazione si è immediatamente fatta carico garantendo il posto a tutti gli studenti che, avendo conseguito il voto di 100 e lode alla maturità, possiedono a pieno il requisito di accesso”.

Gli studenti che sono risultati ammessi nelle graduatorie pubblicate venerdì scorso, tra i quali sono inseriti tutti i candidati che hanno conseguito 100 e lode alla maturità, avranno tempo per immatricolarsi fino a giovedì 10 settembre.