Discoteche aperte con mascherine mentre si balla: le proposte del settore per riaprire

Discoteche aperte con obbligo di mascherina anche mentre si balla: la proposta dell'associazione del settore per evitare una chiusura più lunga.

Le discoteche sono state chiuse soltanto da poche settimane, dal 16 agosto per la precisione, ma il settore non ci sta e parla di crisi, chiedendo al governo una riapertura in sicurezza. Tra queste, obbligo di mascherina in ogni caso, anche mentre si balla, e multe severe per chi non rispetta le regole.

Sono le proposte della Silb Fipe – Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo, per riprendere in anticipo ed evitare il prolungamento della chiusura, al momento valida fino al 7 settembre.

Tra le altre misure per una riapertura sicura fatte al governo, la garanzia di un ricambio d’aria più frequente rispetto alle precedenti norme, il distanziamento di un metro e i balli di coppia consentiti solo ai congiunti, la possibilità di effettuare screening del pubblico anche all’uscita dei locali, magari in collaborazione con la Regione, e il riconoscimento della responsabilità individuale dei clienti sul rispetto delle norme all’interno dei locali.

Quanto previsto dalla legge, ovviamente, resta in vigore, come misurazione della temperatura e tracciamento sul pubblico all’ingresso. A tal proposito, Maurizio Pasca, presidente nazionale del Silb Fipe, sottolinea il senso di responsabilità degli imprenditori del settore. “Da sempre la discoteca è un facile capro espiatorio – dichiara Pasca – ma vogliamo impegnarci in maniera propositiva per trovare delle soluzioni. Ecco perché facciamo alle istituzioni competenti una proposta concreta per evitare di proseguire con uno stop che risulterebbe devastante. Quello che chiediamo è di poter lavorare, così come fanno tutti gli altri”.