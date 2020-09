Università Kore di Enna: arriva il “bonus trasloco” per gli studenti

La "Kore" di Enna ha previsto un incentivo economico per gli studenti che vorrebbero studiare in Sicilia.

L’Università “Kore” di Enna ha annunciato un nuovo incentivo che potrebbe attirare nuovi studenti anche fuori dalla Sicilia. Si tratta del “Bonus Trasloco” che consisterà in un supporto economico agli studenti siciliani che vogliono tornare a studiare nella propria terra o chi proviene da qualunque altra regione italiana e vuole studiare in questo ateneo. Sono previsti, infatti, 1.500 euro per chi si trasferisce e per chi ritorna.

“Il senso dell’iniziativa – hanno dichiarato dall’ateneo – è quello di agevolare gli studenti siciliani che vogliono tornare, ma anche quelli di altre regioni che vorrebbero studiare in Sicilia e che sperimentano in questa emergenza le difficoltà dei trasporti pubblici, specialmente aerei“.

Possono farne richiesta quei studenti che “nell’anno accademico 2019/2020 sia stato iscritto in un’università di una regione diversa dalla Sicilia“. La Sicilia, secondo i dati del ministero, contava lo scorso anno 158.274 studenti universitari, ma 53.335 (il 33,7%) erano iscritti in atenei di altre regioni, principalmente del centro-nord.