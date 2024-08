Lavoro Sicilia: In Sicilia, il Comune di Enna ha indetto un concorso per funzionari tecnici, da inquadrare nell’area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni. Le risorse così selezionate saranno assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Gli interessati avranno tempo fino al 20 settembre 2024 per presentare la domanda di ammissione. Di seguito diamo tutte le informazioni utili sui requisiti, sulle selezioni e su come candidarsi.

Lavoro Sicilia: i requisiti necessari

Potranno presentare domanda per funzionari tecnici tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità psicofisica alle mansioni del posto messo a concorso;

dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziato per le medesime ragioni o per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, oppure dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.

Lavoro Sicilia: i requisiti specifici

Ai candidati è inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:

Diploma di laurea in Ingegneria civile vecchio ordinamento ed equipollenti o Laurea Specialistica (L.S. – DM 509/99) o Laurea Magistrale (L.M.-DM 270/2004) equiparata;

; iscrizione all’albo professionale degli ingegneri.

Lavoro Sicilia: come presentare domanda

La domanda di partecipazione al concorso per funzionari tecnici del Comune di Enna deve essere presentata entro le ore 12.00 del 20 settembre 2024, esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale inPA. Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID, CIE, CNS. Inoltre per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).