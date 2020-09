UNICT – Specializzazioni Medicina: aumentano i posti a Catania

Il finanziamento delle scuole di specializzazione in Sicilia da parte della Regione Siciliana mette a disposizione complessivamente 43 nuove borse per gli specializzandi in Medicina.

A seguito degli ulteriori finanziamenti destinati dalla Regione Siciliana ai corsi di specializzazione in Medicina, l’ateneo catanese incrementa i posti disponibili di 9 unità.

La Regione Siciliana ha autorizzato infatti una spesa di 5 milioni di euro a favore delle Università di Catania, Messina e Palermo, destinata a 43 contratti aggiuntivi, 9 dei quali saranno assegnati a Catania.

Come confermato dal Ministero dell’Università, le selezioni del concorso 2019/20 si svolgeranno martedì 22 settembre 2020, sebbene le procedure preliminari subiranno un lieve slittamento rispetto alle date precedentemente previste.

L’elenco delle università sedi di svolgimento delle prove di ammissione verrà pubblicato infatti sul sito www.universitaly.it entro martedì 8 settembre 2020 (i candidati potranno prendere visione della propria sede di assegnazione accedendo all’area riservata).

Per quanto riguarda i dettagli relativi a procedure di riconoscimento, sede e orario di svolgimento del test, saranno le università a renderli noti ai candidati – sempre attraverso l’area riservata del sito www.universitaly.it – entro giovedì 10 settembre 2020 (anziché entro il 3 settembre).