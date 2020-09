Coronavirus, in Italia 1.733 contagi: è numero più alto dal 2 maggio

La situazione Coronavirus in Italia vede un aumento record di contagi, pari a quelli della fine della Fase 1. Allo stesso tempo, però, si registra un nuovo record di tamponi effettuati.

Sono in tutto 1.733 i casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Un aumento record, se si considera che ieri i nuovi positivi erano 1.397 e che non si toccavano numeri simili dal 2 maggio, negli ultimi giorni della quarantena. Allo stesso tempo, tuttavia, l’aumento è proporzionato al numero di tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, oltre 113 mila (+21 mila rispetto a ieri). Il numero di decessi, invece, è pari a 11, incrementato di un’unità rispetto a ieri.

In tutto, i positivi in Italia sono 30.099. Di questi 1.607 sono ricoverati con sintomi, 121 sono in terapia intensiva (ieri erano 120) e 28.371 in isolamento domiciliare (+1.081).

Per quanto riguarda le regioni, l’incremento maggiore si registra in Lombardia (+337). Seguono Veneto (+273), Lazio e Campania (+171). Lombardia, Lazio, ed Emilia-Romagna sono invece le regioni italiane col numero maggiore di attualmente positivi, mentre la Sicilia registra in tutto 1.284 persone attualmente positive, di cui 98 ricoverati in ospedale (11 in terapia intensiva).