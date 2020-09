Mulan, Carmen Consoli canta un brano per la Disney

Un compleanno speciale per l'amatissima cantantessa catanese: coincide, infatti, con l'uscita del nuovo live action Disney, "Mulan", per il quale interpreterà il brano finale "Coraggio, Onestà, Lealtà".

Il 4 settembre di 46 anni fa nasceva a Catania Carmen Consoli. Dal suo esordio artistico fino ad oggi sono innumerevoli i successi che, nel frattempo, ha collezionato: basti pensare solamente alla sua vasta carriera, composta, tra l’altro, da 34 singoli, 8 album in studio, uno dal vivo, uno di colonne sonore e così via.

Soprannominata “cantantessa”, al suo quarantaseiesimo anno Carmen Consoli colleziona ancora un successo, coronando il sogno di moltissimi cantautori: entra a far parte del mondo Disney. Ed è proprio la multinazionale statunitense a farle il miglior regalo: è programmata per oggi l’uscita del live action Mulan su Disney+, per il quale Carmen Consoli interpreta il brano presente nei titoli di coda.

Il singolo in questione, intitolato “Coraggio, Onestà, Lealtà”, è la versione italiana del brano “Loyal, Brave, True”, cantato nella sua versione originale da Christina Aguilera, superstar statunitense. Tanta la felicità della cantantessa: “è per me una grande emozione interpretare un brano così denso di significato e prestare la mia voce alla rivisitazione di un classico Disney che ho sempre amato. È una canzone (“Coraggio, Onestà, Lealtà”, ndr) che esprime allo stesso tempo la forza e la vulnerabilità di una giovane donna disposta a rischiare tutto per amore della propria famiglia”.