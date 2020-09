Bonus bici e bonus mobilità: le ultime novità sul rimborso

Il Bonus Mobilità previsto dal Decreto Rilancio slitta a Novembre. Ecco da quando sarà possibile procedere con la domanda di rimborso.

Arrivano buone notizie per coloro che durante gli scorsi mesi hanno deciso di comprare una bici o un monopattino elettrico per poter approfittare del Bonus Mobilità. Secondo questo incentivo, infatti, è possibile acquistare una bici elettrica o non o un monopattino elettrico e poi richiedere il 60% del rimborso sul totale della cifra spesa.

Dopo le numerose polemiche sull’apertura del portale, sembra che sia arrivata la data certa. Da giorno 4 novembre si potrà iniziare a chiedere il rimborso del 60%, data che coincide con l’attivazione del portale messo a disposizione dal Ministero dell’Ambiente. “Il fondo è stato quasi raddoppiato” – ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa – passando da 120 a 210 milioni“.

Il rimborso arriva fino a 500 euro. Molti hanno deciso prematuramente di acquistare una bici, nonostante il portale non fosse stato ancora attivato. Si ricorda, infatti, che proprio a Catania fu preso d’assalto a giugno la nota catena commerciale di articoli sportivi Decathlon per l’acquisto di biciclette.

Il bonus inoltre può essere riscattato anche con l’acquisto di una bicicletta usata e di seconda mano, ma, affinché sia possibile usufruire del bonus, è necessario acquistarla nei negozi. Sono molti i negozi di bici che offrono anche il servizio di vendita di usato. Nel momento in cui si procede per fare domanda basta avere lo scontrino fiscale e aver acquistato la bici o il monopattino dal 4 maggio al 31 dicembre 2020.