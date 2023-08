Bonus Trasporti 2023: come funziona il click day

Bonus Trasporti 2023: come funziona il beneficio economico e come richiederlo? Ecco le informazioni utili sul click day.

Bonus Trasporti 2023: come funziona la richiesta tramite il click day? Questa è una delle tante domande che vengono in mente a coloro i quali sono interessati a questo beneficio economico. Infatti, si tratta di un bonus molto utile, soprattutto considerando che l’arrivo di settembre richiama l’uso dei mezzi pubblici per il lavoro o per la scuola e l’università. Ecco tutte le informazioni più utili riguardo il bonus trasporti 2023, come funziona e come richiederlo.

Bonus Trasporti 2023: cos’è

Si tratta di un incentivo economico proposto dal Governo per permettere l’uso dei mezzi pubblici. Infatti, il bonus prevede la possibilità di richiedere un contributo economico per l’acquisto di abbonamenti all’uso del trasporto pubblico.

In particolare, il contributo può arrivare a massimo 60 euro e riguarda tutti i cittadini che utilizzano i trasporti pubblici e hanno i seguenti requisiti:

un reddito personale ai fini IRPEF e ntro i 20.000 euro per l’anno 2022 ;

; hanno sottoscritto o sottoscriveranno un abbonamento per i trasporti pubblici locali, regionali, interregionali o trasporto ferroviario nazionale.

Bonus Trasporti: come richiederlo

Per richiedere il bonus trasporti è necessario seguire l’opportuna procedura indicata. Si tratta di una richiesta da effettuare in via telematica tramite la pagina dedicata all’incentivo sul sito del Ministero del Lavoro. Bisognerà quindi collegarsi alla pagina indicata per il Bonus Trasporti e autenticarsi tramite SPID o CIE. A tal proposito, si ricorda che il contributo può essere richiesto per sé stessi o per i minorenni.

Bonus Trasporti 2023, click day: come richiederlo

Da non sottovalutare è la questione del click day: infatti, la possibilità di fare richiesta era già stata chiusa temporaneamente per il 2023 a causa dell’esaurimento dei fondi. Ad agosto non è quindi stato possibile richiedere il bonus.

Tuttavia, il Ministero ha organizzato un click day per giorno 1° settembre 2023. In questa data, a partire dalle ore 8:00 si potrà fare richiesta del bonus come indicato precedentemente in modo da utilizzare i fondi rimasti. Si precisa anche che non si tratterà dell’unico click day, ma che non si hanno ancora certezze sulle altre eventuali date.