Meteo Sicilia, nuvole e tempo incerto: le previsioni del weekend

Nelle prossime giornate, le condizioni meteorologiche del territorio siciliani saranno piuttosto instabili e varieranno facilmente: giornate cupe potrebbero alternarsi a cieli sereni in tutta l'Isola.

Settembre è arrivato e ha portato con sé un peggioramento delle condizioni meteo anche in Sicilia: sembrerebbe infatti che anche nell’Isola maggiore italiana l’estate abbia subito un netto rallentamento se non ancora un vero e proprio stop. Già da qualche giorno il sole non splende più sul cielo siciliano, ma questa condizione di tempo incerto sembra destinata a durare per tutto il weekend.

Meteo Sicilia: le previsioni

Sebbene non si prospettino forti eventi temporaleschi in tutta l’Isola, l’intera Sicilia vedrà le condizioni meteo mutare spesso nei prossimi giorni. Purtroppo per gli amanti del mare e per chi voleva approfittare di qualche altro giorno in spiaggia, le piogge non mancheranno. A partire dalla giornata odierna, giovedì 3 settembre, con l’allerta gialla diramata dalla Protezione Civile per tutta l’Isola. Infatti, già dalla tarda mattinata e nel pomeriggio sono previsti rovesci ed eventi temporaleschi in diverse parti della Sicilia, come le zone di Catania, Siracusa e Palermo. Un lieve miglioramento dovrebbe interessare la giornata di venerdì, con cieli sereni o poco nuvolosi nella gran parte del territorio siciliano. Tuttavia, la sera potrebbe piovere nella Sicilia sud-orientale.

La giornata di sabato 5 settembre vedrà in generale dei cieli nuvolosi in tutta l’Isola, ad eccezione del Messinese e della Sicilia Occidentale. In serata sono invece previste schiarite anche se il cielo apparirà prevalentemente nuvoloso nella zona etnea e di Catania, oltre alle province interne siciliane. Per quanto riguarda la giornata di domenica 6 settembre, le nuvole della Sicilia Orientale dovrebbero lasciare il posto a cieli sereni in gran parte della Sicilia, anche se nel pomeriggio potrebbe verificarsi qualche precipitazione nelle zone interne o una nuova apparizione di nuvole.

Meteo Catania: lieve calo delle temperature

Le condizioni meteo saranno dunque particolarmente variabili per tutta la seconda parte di questa prima settimana di settembre. Per quanto riguarda Catania, si segnala un lieve calo delle temperature rispetto ai giorni precedenti e il cielo sarà prevalentemente o poco nuvoloso per tutta la durata del weekend. Solo nel corso della domenica mattina e pomeriggio le nubi dovrebbero diradarsi leggermente e lasciare spazio ad un po’ di sole, sempre con temperature al di sotto dei 30 gradi. Non si segnalano particolari casi di precipitazioni nel Catanese, ma le nuvole dei prossimi giorni potrebbero dare luogo a qualche pioggia improvvisa.