Meteo Sicilia, calano le temperature ma ancora per poco

Meteo Sicilia: pausa dal grande caldo fino a venerdì 4 settembre, ma da sabato le temperature cambiano.

Le piogge e i temporali che in questi giorni hanno colpito le regioni del Nord Italia hanno risparmiato la Sicilia. Con l’arrivo del mese di settembre,però, le temperature si abbassano e arrivano nell’Isola anche le prime nuvole. Ma questo anticipo di autunno non durerà per molto.

Nei prossimi giorni la temperatura si attesterà intorno ai 28-29 gradi e sarà così almeno fino a venerdì 4 settembre, giornata in cui è prevista anche qualche precipitazione nella parte centro-orientale della Sicilia, in particolare nel pomeriggio.

Meteo Sicilia: weekend

Nel weekend, però, il ritorno dell’anticiclone delle Azzorre, dovrebbe comportare di nuovo sole e un innalzamento delle temperature. Il caldo, però, non sarà eccessivo e le temperature dovrebbero superare di poco i 30 gradi.

Fino ad almeno metà della settimana prossima il meteo in Sicilia sarà ancora estivo ed è ancora incerto se l’isola verrà o meno colpita dalla depressione proveniente dal Nord Atlantico che invece, prossimamente, investirà il Nord con piogge e temporali.

Entro la metà della seconda settimana di settembre, infatti, il mal tempo proveniente dal Nord Atlantico sembra essere intenzionato a scendere di latitudine colpendo l’Italia. Ciò comporterà piogge e temporali anche per le regioni centrali dell’Italia e, probabilmente, anche per quelle meridionali.

Meteo Catania

Anche a Catania le prossime giornate saranno caratterizzate da nubi sparse e temperature comprese tra i 24 e i 28 gradi. Il sole, invece, dovrebbe tornare già a partire da venerdì 4 settembre.