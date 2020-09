Porto di Catania: cittadini denunciano sporcizia e degrado [FOTO]

Porto di Catania tra sporcizia e degrado: la denuncia arriva dai cittadini catanesi che non accettano l'inciviltà di alcuni e denunciano.

Il Porto della città di Catania versa in una situazione di degrado. Si tratta di scene a cui i cittadini catanesi sono ormai abituati, ma di fronte alle quali, per fortuna, molti non si rassegnano ancora. Le foto arrivano dalla dalla pagina Facebook “Lungomare liberato” che, a sua volta, ha riportato la segnalazione di una cittadina.

Ecco la situazione in cui riversa il porto di Catania: