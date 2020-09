Arriva “Netflix Watch Free”: film e serie TV gratis anche per i non abbonati

Per la prima volta, la piattaforma Netflix ha deciso di creare un'intera sezione di contenuti fruibili gratuitamente per i non abbonati al servizio.

Serie TV e film gratis anche per i non abbonati. Ecco la nuova trovata pubblicitaria annunciata da Netflix.

La celeberrima piattaforma streaming ha selezionato alcuni titoli da mettere a disposizione gratuitamente su una piattaforma apposita. Tra i titoli disponibili “I due papi“, il primo episodio della serie “Stranger Things“, la serie di documentari “Il nostro pianeta“, i film “Murder Mistery” e “Bird Box“.

Tutti i film potranno essere guardati per intero, mentre delle serie tv disponibili sarà fruibile solo il primo episodio della stagione iniziale. Una strategia di marketing – come Netflix ha spiegato – “per la promozione e incentivare nuovi abbonamenti”.

I contenuti gratuiti possono essere riprodotti sul Browser sia da computer che su dispositivi Anroid, mentre non sono ancora stati resi disponibili su dispositivi iOS.