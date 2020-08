Meteo Sicilia, stop al grande caldo: arrivano le piogge

Meteo Sicilia: c'è una pausa dal gran caldo. Previsto crollo delle temperature e precipitazioni in diverse zone dell'Isola.

La fine di agosto segnerà anche la fine del gran caldo in Sicilia e l’inizio delle prime precipitazioni. Già dallo scorso fine settimana, il Nord è stato colpito da piogge e vento, con diversi danni tra bombe d’acqua, fiumi esondati, e forti raffiche di vento.

Oggi l’ondata di maltempo colpirà la parte dell’Italia centrale e la Sardegna, con schiarite in serata. Per quanto riguarda la Sicilia, anche oggi sole e caldo intenso, ma da domani la situazione potrebbe cambiare. Dall’1 settembre è previsto un crollo delle temperature, che concederà a tutti una pausa dal gran caldo.

Le previsioni meteo in Sicilia

Per quello che riguarda la Sicilia, sole e caldo nell’ultimo giorno di agosto, da martedì temperature in calo e nuvolosità in aumento, che dovrebbero dare spazio alle piogge mercoledì 2 nella parte orientale della Sicilia tra Catania, Siracusa e Ragusa.

Giovedì 3 continua la nuvolosità su tutte le province siciliane, con possibili piovaschi nelle zone interne della Sicilia, tra Caltanissetta ed Enna. Da venerdì 4, infine, tempo soleggiato con le temperature che torneranno a crescere e ad essere gradevoli per tutto il weekend.