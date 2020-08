Thom Yorke sposa una siciliana: nozze isolane per il cantante dei Radiohead

Il frontman dei Radiohead e l'attrice siciliana emergente si sposeranno a breve in Sicilia. Il fidanzamento tra i due durava già da quattro anni e a breve convoleranno a nozze.

L’attrice siciliana Dajana Roncione si sposa con il cantautore inglese e leader dei Radiohead Thom Yorke. L’attrice emergente, proveniente da un piccolo quartiere di Monreale e il leader della band britannica si sposeranno il 19 settembre prossimo a ora di pranzo presso Villa Valguarnera a Bagheria, un’opera settecentesca di chiara fama soprattutto per attori e registi, dato che è stata sede di numero set cinematografici.

La storia d’amore fra i due inizia nel 2016, quando Thom usciva da un brutto momento. La moglie Rachel Owen, di soli 48 anni era scomparsa a causa di un brutto male. Da questa precedente relazione il cantante aveva avuto due figli. Dajana invece si era invaghita dell’artista già diversi anni prima. La ragazza, infatti, fin da adolescente era tra le fan più attive dei Radiohead, pronta a seguirli in tour ogni volta che poteva. Così il cantautore 51enne alla fine aveva ceduto all’ostinazione della giovane siciliana arrivando a portarla in tour con lui e a presentarla ai media come la sua nuova fidanzata. La notizia del matrimonio è arrivata dopo ben 4 anni di fidanzamento ufficiale.

Dajana dal canto suo non ha mai messo da parte il lavoro, partecipando a film e fiction con “La mafia uccide solo d’estate”, interprete di Loredana Berté in “Io sono Mia”, nel docudrama “Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio” e in “La concessione del telefono – C’era una volta Vigata”, film tratto dai romanzi di Andrea Camilleri.

Gli invitati alla cerimonia e alla festa saranno solo 120 a fronte dei 200 previsti inizialmente ma che sono stati ridimensionati a causa delle norme anti-contagio. La cerimonia sarà di rito laico.