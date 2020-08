Coronavirus: oggi 1.462 nuovi positivi e 9 morti, ma è record di tamponi

Coronavirus: continua a crescere il numero degli attuali positivi in Italia, ma è record di tamponi per il terzo giorno di fila. Ecco i dati del Ministero.

Coronavirus in Italia: continuano ad aumentare, seppur di poco, i nuovi positivi in Italia. Oggi sono 1.462 i nuovi contagiati registrati dal Ministero della Salute, contro i 1.411 di ieri. Il dato, che si riferisce alle ultime 24 ore, è il nuovo dato più alto dagli inizi di maggio.

Si registra un leggero aumento anche per quanto riguarda i decessi: si contano oggi 9 i morti, in aumento rispetto ai 5 di ieri. I guariti oggi sono 148. I tamponi, infine, sono stati oggi ben 97.065, record per il terzo giorno di fila.

Gli attuali positivi, nel nostro Paese, diventano così 23.035 con un incremento giornaliero di 1.103.