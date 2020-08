Coronavirus in Sicilia, oggi 54 nuovi positivi: i dati delle province

Coronavirus in Sicilia: continua a rimanere costante l’aumento dei contagi nell’Isola. Anche oggi, il ministero della salute ha pubblicato il bollettino sull’incremento dei positivi di Covid in Italia e nelle singole regioni.

Per quel che riguarda la Sicilia, i nuovi positivi rispetto a ieri sono in tutto 54 per un totale di 1.058 positivi. Non si registrano deceduti, mentre i nuovi guariti sono 15. Nella giornata di ieri erano stati 50 i contagi: si conferma quindi il trend in crescita, iniziato già qualche settimana fa. Vediamo ora gli incrementi provincia per provincia.

Coronavirus in Sicilia: i dati delle province