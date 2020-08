Sicilia, ondate di calore e rischio incendi: allerta della Protezione Civile

La Protezione Civile ha diramato un allerta per tutta la Sicilia per la giornata odierna: ci saranno forti ondate di calore e rischio di incendi.

Sebbene l’estate sembra aver lasciato alcune zone d’Italia, in Sicilia si torna a parlare di forti ondate di calore e incendi. Secondo l’allerta della Protezione Civile, diramata nella giornata di ieri per oggi, gran parte dell’Isola sarebbe a rischio incendi e verrà interessata da intense ondate di caldo. L’avviso dell’allerta fa riferimento alle 24 ore dal 25 al 26 agosto 2020.

In particolare, per quanto riguarda il rischio incendi, i livelli più elevati si riscontrano nella provincia di Agrigento e Palermo. Il resto della Sicilia è comunque sottoposto ad un livello di attenzione di “preallerta“. In merito alle ondate di calore, le temperature percepite a Catania, Palermo e Messina si aggireranno attorno ai 35 gradi.