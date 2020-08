Coronavirus, nuovo boom di casi in un giorno: 947 positivi e 9 morti

Coronavirus: boom di contagi in un solo giorno in Italia. Si registrano oggi 947 nuovi positivi e 9 decessi: gli esperti consigliano di non sottovalutare la situazione.

Coronavirus: non si arresta la risalita della curva dei contagi in tutta la Penisola. La riapertura dei confini regionali e delle frontiere ha, com’era prevedibile, causato un nuovo aumento dei positivi. Il bollettino di oggi, pubblicato dal Ministero della Salute, registra un importante aumento dei contagi: il più alto da mesi.

Sono oggi, in totale, 947 i nuovi positivi. Il numero è stato registrato, sommando i positivi di tutte le regioni, nelle ultime 24 ore. Torna a crescere anche il numero dei deceduti, che oggi si ferma a 9. I casi totali, in Italia, sono attualmente 257.065: di questi, 969 persone sono ricoverate in ospedale con sintomi, 69 sono in terapia intensiva e 15.690 in isolamento domiciliare.

Stando ai dati della Fondazione Gimbe, i contagi da coronavirus in Italia sono aumentati di oltre il 140% nell’ultimo mese. “Si conferma il trend in progressivo aumento dei nuovi casi, siano essi autoctoni, di importazione (stranieri) o da rientro di italiani andati in vacanza all’estero”, rileva in una nota il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta.

“La risalita nella curva dei contagi – precisa – desta non poche preoccupazioni sia perché l’incremento inizia a riflettersi progressivamente sull’aumento delle ospedalizzazioni, sia perché solo negli ultimi due giorni, peraltro non inclusi nella nostra analisi settimanale, sono stati riportati quasi 1.500 nuovi casi”.

Secondo Cartabellotta “se da un lato bisogna evitare inutili allarmismi, dall’altro non è ammissibile sottovalutare il costante aumento dei nuovi casi, anche in vista di appuntamenti cruciali per il Paese, quali riapertura di scuole e università e consultazioni elettorali”.