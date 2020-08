Coronavirus Sicilia, 44 nuovi contagi: Catania la provincia col numero più alto

Coronavirus in Sicilia: rimane costante l'aumento dei contagi nell'Isola. Il bollettino di oggi segnala un incremento di 44 nuovi positivi. Catania la più colpita.

Continua la risalita dei contagi da Coronavirus in Italia e in Sicilia. Il ministero della Salute ha pubblicato anche oggi il bollettino sulla situazione epidemia. In generale, si registra oggi un incremento di 947 nuovi casi e 9 morti.

Coronavirus in Sicilia

Per quel che riguarda la situazione in Sicilia, si registrano oggi 44 nuovi casi. Il totale degli attuali positivi sale così a 828 in tutta l’Isola con 775 persone in isolamento domiciliare, 45 ricoverate in ospedale e 8 in terapia intensiva.

I dati delle province

Nella provincia di Catania si registrano oggi 16 nuovi positivi. A Messina si registra, invece, 1 nuovo positivo così come ad Agrigento. A Palermo sono 6 i positivi. A Caltanissetta 8 nuovi positivi. A Ragusa 10 e a Siracusa 2. Zero positivi a Enna e Trapani.