Stasera in TV: in onda “La mia vita è uno zoo” e “Le fate ignoranti”

Stanchi dopo il rientro dalle ferie? Niente di meglio che un bel film gustato su una comoda poltrona. Alla programmazione di oggi, 19 agosto, ci pensa LiveUnict.

SuperQuark [Rai 1, ore 21.25]: Perché è così difficile fare a meno dei combustibili fossili, come si può accelerare la transizione energetica verso fonti più pulite? L’abbiamo capito: i virus possono diffondersi con un semplice starnuto e compiere in poche settimane il giro del pianeta. Ma da dove provengono? E come vengono studiati? Ogni anno compaiono sul mercato più di 50 nuove droghe, Paolo Magliocco e Rossella Li Vigni sono andati al Centro Anti Veleni degli Istituti Clinici Maugeri di Pavia, per farsi raccontare la difficile lotta per scoprirle, catalogarle. E renderle illegali.

High Society – Quando gli opposti si attraggono [Rai 2, ore 21.20]: La giovane Anabel von Schlacht, rampolla di una famiglia di ricchi industriali, scopre all’improvviso che i suoi veri genitori sono altri. Quando aveva soltanto pochi giorni infatti Anabel venne scambiata nella culla con una bambina nata nella stessa clinica e ora la protagonista scopre come la sua vera madre viva insieme ad altri due figli in una zona popolare. Grazie a questa rivelazione, Anabel capirà quello che è realmente importante nella vita.

L’amore secondo Dan [Canale 8, ore 21.25]: Dan Burns ha perso la moglie e deve crescere tre figlie tanto giovani quanto irrequiete. Giornalista “specializzato” in questioni familiari, conduce la sua vita rifugiandosi nella routine. Ma quando, a una riunione di famiglia nella casa di vacanza a Rhode Island, incontra l’affascinante Marie, Dan si sente spronato a uscire dalla sua apatia. Almeno fino a quando scopre che la donna è la fidanzata di suo fratello…

Le fate ignoranti [La 5, ore 21.10]: Dopo la morte del marito in un incidente stradale, Antonia è distrutta, ma una sera scopre che il marito la tradiva. Decide allora di cercare l’amante del marito, scoprendo la sua seconda vita in cui era legato ad un altro uomo.

La mia vita è uno zoo [Canale 9, ore 21.30]: Benjamin Mee (Matt Damon), per cercare di ricompattare la propria giovane famiglia dopo la morte della moglie, usa i risparmi di una vita per acquistare un disastrato parco zoologico nella campagna inglese. Insieme ai figli, prima della grande riapertura dovrà sistemare la fatiscente struttura, che ospita più di duecento esemplari di animali esotici e in via d’estinzione. Lo aiuteranno nell’impresa un’equipe di poche persone, che conta anche sulla presenza di Kelly Foster (Scarlett Johansson), che vive nella proprietà insieme alla ribelle cugina tredicenne Lily (Elle Fanning).