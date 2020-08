Stasera in TV: “Twilight” e “L’amore è eterno finché dura”

In queste sere estive di caldo afoso magari si ha poca voglia di uscire, e allora eccovi la nostra rubrica quotidiana coi migliori film che potrete trovare stasera in TV.

Twilight [La 5, ore 21.10]: Quando sua madre si accompagna con un altro uomo, Bella decide di andare a vivere con il padre, nella piovosa cittadina di Forks. Non prevede che la sua vita possa subire dei grandi cambiamenti, prevede al massimo di adattarsi. Ma nel nuovo liceo incontra Edward Cullen, un ragazzo schivo, diverso da ogni altro. Edward ha 17 anni come lei, solo che ce li ha dal 1918. È un vampiro, che però ha scelto, insieme con la sua famiglia, di non bere sangue umano ma solo animale. Bella e Edward si innamorano perdutamente, ma l’odore di lei scatena la sete di James, un vampiro nemico.

L’amore è eterno finché dura [Rete 4, ore 21.30]: Gilberto Mercuri è sposato con Tiziana, una bella donna quarantenne, psicologa, e hanno una figlia diciassettenne, Marta. Mentre stanno tranquillamente mettendosi a tavola per cena, il campanello della porta suona. Sono due carabinieri che notificano a Gilberto una convocazione per un’indagine che stanno conducendo. Il giorno dopo, in caserma, Gilberto accompagnato da Tiziana si ritrova davanti ai partecipanti della serata di “Speed-date” tutti convocati per essere interrogati sulla scomparsa di Stella, una ragazza anche lei presente a quella serata. L’imbarazzo di Gilberto per quella scoperta è proporzionale alla rabbia della moglie che ha scoperto quello che il marito fa a sua insaputa, fuori di casa. La crisi è inevitabile…

Cold skin – la creatura di Atlantide [Rai 4, ore 21.20]: Un giovane irlandese ha la possibilità di ricoprire il ruolo di osservatore meteorologico per tutto un anno su una remota isola vicino al Circolo Antartico. Al suo arrivo, scoprirà di non essere solo e di doversi difendere dalle creature che popolano il luogo.

Scemo & + scemo [Venti, ore 21.15]: Harry e Lloyd sono due “senz-cervello” che cercano di restituire una valigia che hanno trovato alla sua bellissima proprietaria. Dopo innumerevoli peripezie crederanno di essere arrivati a destinazione, ma cosa succederà allora?

The call [Nove, ore 21.30]: Quando Jordan (Halle Berry), operatrice telefonica del 911, riceve una telefonata da parte di una ragazzina rapita (Abigail Breslin) capisce che deve affrontare un killer del suo passato per salvarla.