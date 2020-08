Stasera in TV: “Operazione U.N.C.L.E.” e “L’uomo che cavalcava nel buio”

Seppur sia periodo di ferie, il caldo stressante fa passare la voglia di uscire. Allora perché non godersi un buon film, nella frescura della propria casa? Ecco i film consigliati dalla redazione di LiveUnict per stasera.

L’uomo che cavalcava nel buio [Rai 1, ore 21.25]: Terence Hill è il protagonista di questo film drammatico, che racconta la storia di un insegnante di equitazione, la cui vita cambia completamente quando assiste alla morte del suo pupillo, caduto da un cavallo dopato durante una gara;

Tutto per la mia famiglia [Rai 2, ore 21.20]: Kathy e sua figlia April vedono la propria vita cambiare radicalmente dopo il ritrovamento del cadavere del capofamiglia. Sebbene tutto porti a pensare ad un suicidio, la verità è molto diversa;

Operazione U.N.C.L.E. [Mediaset, ore 21.04]: Guy Ritchie dirige un set di star come Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander, Jared Harris e Hugh Grant, in un action che racconta l’unione delle forze tra CIA e KGB per sgominare un’organizzazione che traffica armi nucleari;

L’ultimo boy scout -Missione sopravvivere [Rete 4, ore 21.27]: action con Bruce Willis come protagonista. Il detective Joe Hallenbeck, caduto in disgrazia, vive abbandonato dalla famiglia perché “beccato” con un’amante. Nel frattempo, la spogliarellista che doveva proteggere, viene uccisa. Col fidanzato di lei si mette alla ricerca degli assassini: tra inseguimenti e scene di pura azione, i due andranno a fondo della questione.