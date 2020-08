Scontro tra moto e auto: centauro ricoverato in gravi condizioni

Questa mattina, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò, sono intervenuti per un incidente stradale, tra una moto ed un autovettura, verificatosi sulla SP 134, sul territorio del Comune di Belpasso (CT).

Nello scontro il centauro è finito sotto la macchina ed è stato salvato dai vigili del fuoco intervenuti insieme al personale sanitario del Servizio 118, al quale veniva affidato per il successo trasporto in ospedale con l’elisoccorso.

Il paziente è stato trattato al Trauma Center dell’Ospedale Cannizzaro e si trova in condizioni molto gravi, con un politrauma che ha interessato torace e addome e un trauma cranio-facciale. Ha varie fratture e contusioni. È ricoverato in Rianimazione, in prognosi riservata.