Coronavirus Sicilia, 4 contagi a Catania: i dati divisi per provincia

Coronavirus Sicilia: i dati comunicati dal Ministero della Salute divisi per province e relativi alla data odierna, 18 agosto 2020.

Sono 13 i casi di Coronavirus in Sicilia comunicati dal Ministero della Salute in data odierna. Nella mappa aggiornata sulla pagina ministeriale, è possibile prendere visione anche dell’andamento dei contagi nelle varie province dell’Isola. Vediamo quindi l’aumento dei positivi provincia per provincia.

Messina: +3 (529 dall’inizio della pandemia); nella provincia Messinese si registra anche un caso individuato a Taormina , come comunicato dal sindaco della “perla dello Ionio” nel pomeriggio.

, come comunicato dal sindaco della “perla dello Ionio” nel pomeriggio. Catania : +4 (960 dall’inizio della pandemia);

: +4 (960 dall’inizio della pandemia); Siracusa: +0 (395 dall’inizio della pandemia);

Ragusa: +4 (290 dall’inizio della pandemia);

Enna: +1 (459 dall’inizio della pandemia);

Caltanissetta: +1 (209 dall’inizio della pandemia);

Palermo: +0 (580 dall’inizio della pandemia);

Trapani: +0 (150 dall’inizio della pandemia);

Si ricorda, infine, che i dati relativi alle province sono suscettibili di un certo margine di errore. Per esempio, per quanto riguarda la provincia di Ragusa, il numero di nuovi positivi sarebbe pari a 6, di cui 3 nel capoluogo, 2 a Vittoria e uno a Monterosso Almo. Tuttavia, a causa delle differenti tempistiche nella comunicazione dei dati al Ministero, possono verificarsi sfasamenti del genere.