Coronavirus Sicilia: ancora contagi in calo rispetto al weekend

Coronavirus in Sicilia: positivi in diminuzione nelle ultime 24 ore. Secondo giorno consecutivo di trend negativo per l'Isola, ma in Italia risalgono i positivi.

Ancora casi in leggera diminuzione in Sicilia, dopo gli 85 positivi fatti registrare tra sabato e domenica nei giorni di Ferragosto. A fronte di 2.406 tamponi, i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia sono 13, uno in meno rispetto a ieri.

Rispetto ai dati di ieri, aumentano i guariti (+9) e non si registra alcun decesso, mentre i casi in ospedale sono ancora 60 in tutto, di cui 6 in terapia intensiva. 662, invece, gli individui in isolamento domiciliare, rispetto ai 722 casi complessivi.

La situazione è in leggero peggioramento in Italia, dove si superano di nuovo i 400 contagi, seppur di poco (403 in tutto). Veneto (60), Lombardia (50) e Lazio (43) sono le regioni col maggior incremento rispetto a ieri, ma anche al Sud aumentano i casi, con la Campania che registra 35 nuovi positivi nell’arco di 24 ore. D’altro canto, le uniche regioni a far registrare un incremento nullo o quasi di casi sono Valle d’Aosta (0) e le province autonome di Trento (2) e Bolzano (0). Sono 5, invece, i decessi, e 173 i guariti.